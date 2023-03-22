حريق آخر.. اقتصادي أمريكي يحذر من احتمالية ركود مؤكد بالبلاد

أعلن لورانس ماكدونالد، المدير التنفيذي السابق لبنك "ليمان براذرز" الأمريكي، أن احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة أصبح مؤكدًا الآن وسط أزمة مالية متجذرة في ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ثاني وثالث أكبر إخفاقات مصرفية في تاريخ أمريكا.

وقال ماكدونالد لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هناك فقدان للثقة. الظروف المالية تزداد تشددا وبالتالي المستهلك مصاب. هذه عملية جرح تلك الطفرة [الاستهلاكية الأمريكية الحالية]. أعتقد أن احتمال الركود الآن مؤكد".

وأضاف ماكدونالد، أن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم هي في الأساس تخلق "حريقًا آخر".

وبدأ مسؤولو الفيدرالي الأمريكي أمس الثلاثاء، اجتماعهم الثاني في عام 2023 لتحديد سعر الفائدة، وذلك وسط ما يشهده القطاع المصرفي الأمريكي من أزمة قوية بسبب انهيار عدد من البنوك خاصة بنك وادي سيليكون.