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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شحنة مخدرات ب 1.3 مليون جنيه.. تجديد حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يوما على ذمه التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بالقاهرة.

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وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من دوائر أقسام المديرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 12,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى قرابة 2 مليون جنيه – 5 هواتف محمولة).

شحنة مخدرات

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,387,500جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل ، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائق ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة "قيادته وملك والده" ، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – هاتف محمول).

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