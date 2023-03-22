وزير الإسكان: مسجد عمرو بن العاص فى أبهى صورة استعدادا لرمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسجد عمرو بن العاص، أصبح فى أبهى صورة، بعد أعمال التطوير والترميم ورفع الكفاءة استعدادا لأستقبال المصلين بداية شهر رمضان المبارك.



وأضاف الوزير: تأتى هذه الأعمال ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط، والتى يتم تنفيذها بواسطة الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الاسلامية والفاطمية وذلك لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك بداية من صلاة التراويح ليلة أول يوم رمضان.





وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تبلغ مساحة المسجد 28500 متر مسطح منها 13200 متر مسطح أروقة للصلاة وباقى المساحة ساحات خارجية تستغل للصلاة في أيام الذروة والأعياد، بالاضافة إلى منطقة خدمات تشمل إنشاء دورة مياه للرجال ورفع كفاءة دورة مياه للسيدات وإنشاء مبنى ادارى للمسجد.



وأوضح: تضمنت أعمال التطوير ترميم جميع العناصر الأثرية بالمسجد، ورفع كفاءة شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر ، وإنشاء شبكة وقاية من الحريق، وتطوير شبكات الإضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية وتوسعة المدخل الرئيسى للمسجد من شارع حسن الأنور ليكون بعرض 30 مترا، وكذا إنشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين.



