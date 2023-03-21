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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 87 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في الغربية

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجار تنفيذ 15 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة الغربية، إضافة إلى 72 مشروعاً تم وجارٍ تنفيذها بالمحافظة، لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، منها 16 مشروعاً للمناطق الريفية بالمرحلة الأولى بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للوزارة، تنفيذ تلك المشروعات.


وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه قطور، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة 225 مليون جنيه، ويجرى التسليم الابتدائى للمشروع، كما يجرى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه سمنود، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة 220 مليون جنيه، وتم التسليم الابتدائى لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي قطور، بطاقة 15/10 ألف م3/يوم، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحي شبرابابل، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 130 مليون جنيه.


وأضاف الوزير: جارٍ تنفيذ 10 مشروعات لصرف صحى المناطق الحضرية، وتشمل، محطة معالجة صرف صحي الشين، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 110 ملايين جنيه، ومشروع استكمال صرف صحي مدينة المحلة الكبري، بتكلفة 400 مليون جنيه، ومشروع استكمال صرف صحي مدينة السنطة، بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروع استكمال صرف صحي مدينة كفر الزيات، بتكلفة 103 ملايين جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحي شبراقاص، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 150 مليون جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحي بقلوله، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 150 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى زفتى (حياة كريمة)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 180 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى نهطاى (حياة كريمة)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 90 مليون جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحي شرشابة، (حياة كريمة)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 130 مليون جنيه، ومشروع توسعات معالجة صرف صحي بسيون، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 150 مليون جنيه.


وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الغربية، 200 منطقة ريفية، بجانب 3 مناطق تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى إليها، وتمثل مساحة تلك المناطق 63 % من إجمالى المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 2 مليون و970 ألف نسمة، بما نسبته 81.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ73 منطقة ريفية (منها 20 منطقة تنفذها شركة المياه والصرف بالمحافظة)، بما نسبته 22.6 % من المناطق الريفية، ويقطنها 421 ألف نسمة، بما نسبته 11.5 % من سكان المناطق الريفية، إضافة إلى 16 منطقة ريفية بالمرحلة الأولى بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم وجار توصيل خدمات الصرف الصحى إليها، بما نسبته 4.9 % من المناطق الريفية، ويقطنها 107 آلاف نسمة، بما نسبته 2.9 % من سكان المناطق الريفية.

 

مياة الشرب محافظة الغربية وزير الإسكان صرف صحي المجتمعات العمرانية الصرف الصحى حياة كريمة

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