عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: الموازنة الجديدة تصل إلى مجلس النواب قبل 30 مارس

النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الموازنة الجديدة للدولة من المقرر أن تصل إلى مجلس النواب قبل يوم 30 مارس ، لكي يتم مناقشتها خلال منتصف شهر إبريل القادم أو نهايته.

وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة الجديدة للدولة من المقرر أن يتم تسليمها لهيئة المكتب بمجلس النواب ، لكى توزع على اللجان  ليتم مناقشتها بعد إقرار الحساب الختامى والذى أوشكنا على الإنتهاء منه.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل، بعد مناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التعليم العالي.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، مشيرا إلى أن ذلك من خلال جلسات الاستماع لشباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي.

وأشار إلى انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات، وذلك كله فى إطار تشجيع ربط مخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمخرجات تخدم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم التكامل بين الأبحاث المختلفة استنادا إلى الطرق المعترف بها دوليا، لربط البحث العلمي والابتكار واحتياجات الدولة وخطة التنمية، وعلى مستوى العالم والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة من البحث العلمى فى الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية لتحقيق فلسفة البحث العلمي فى الصناعة.

وأشار  إلى تطوير البحث العلمي وربطه بالصناعة والاحتياجات المختلفة فى عدد من القطاعات الهامة، قائلا:" فى عام 2014 كان لدينا 15696 باحث، أصبح هذا الرقم 38600 باحث، وقفزت مصر إلى المركز 26 عالميا، وهذا بدوره يعكس أهمية المراكز البحثية وأهميتها، متابعا: تم اعتماد أكثر من 250 مليون جنيه لتمويل البحوث الزراعية واحتياجات الدولة فى هذا الإطار، إضافة لملف تصنيع السيارة والانتقال للسيارة الكهربائية وتحويلها لمنتج،  إضافة لحصر حاملى الماجستير والدكتوراة لشغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى وفقا للدستور والقانون.

الموازنة الجديدة للدولة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الأدوات الرقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

انتبه.. خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ولجنة الفتوى تحذر منه

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023..فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

اعتبرتها عتاب محبين.. قصة تهديد نجم الهلال بالقتل ووعده بالتأهل أمام الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

أول أذان من مسجد مصر الكبير بمركز مصر الثقافي الإسلامي .. فيديو

أثقل نجفة وأكبر منبر .. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

ترشيحاتنا

أول أيام شهر رمضان.. تعرف على سعر الذهب الآن

مشروب رمضان .. طريقة تحضير التمر الهندي بالخطوات

حكم قراءة القرآن للمرأة مكشوفة الرأس.. الإفتاء تجيب

ذكرتها الأساطير وتعود للقرن السادس|لغز اكتشاف أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج..تفاصيل

يزن 80 كيلو.. أكبر مصحف لسيدنا عثمان بن عفان في مصر

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احرص على تناول هذه المشروبات على السحور

لن تصدق.. تناول الفول يوميا على السحور يؤثر على هؤلاء الأشخاص

غير الفول والزبادي .. 3 أكلات خفيفة في السحور تشعرك بالشبع

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ