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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زلزال في اسوان .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد ، تغطية تنبؤات العالم الهولندى للزلازل القادمه الهيئة التي يتبع لها العالم الهولندي فرانك هوجيربيتس التي تعرف باسم  “SSGEOS.

ونشرت تغريدة مرعبة تنبأت بوقوع عدة زلازل جديدة بدءا من اليوم الأربعاء 22 مارس، حيث  تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر فجر اليوم لزالزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلومتر، في الساعة الثانية صباحا.

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو

https://fb.watch/jqxT_8tX4y/?mibextid=kdkkhi

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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