بحوث الصحراء يكرم الأم المثالية لعام 2023

نظم مركز بحوث الصحراء احتفالية عيد الأم تحت رعاية الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز، بحضور الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية، وعدد من الأساتذة والعاملين والأمهات المثاليات.



خلال كلمته بهذه المناسبة، قال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن حفل تكريم الأم المثالية يٌعد تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبنائها في دٌنياها، مشيراً إلى أنها هي من تٌربى وتٌعلم وتٌعطي كل ما لديها من أجلهم ، موضحا أن كل الأديان حرصت على بر الوالدين والاحتفال بها والبر ليس شرطاً أن يكون في هذا اليوم وانما هو بمثابة تقدير واحترام لها.

وتضمن الاحتفال تكريم (3) من الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة البحوث والموظفات والعاملات من شعب وادارات المركز وهم : أ.د/سناء جمال الدين - أستاذ بشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، مني محمد إبراهيم مثل للجهاز الإداري، دنيا حسانين محمد ممثل للعاملات بالمركز.

وأعرب «زغلول» عن مدى اعتزازه بتكريم الأمهات والموظفات المثاليات بالمركز، مشيراً إلى أننا نحن نٌكرم الأمهات اليوم، فإننا نٌحيي قيمة كبيرة، نظرا لدورهن الوظيفي بالمركز، ودورهن العام في بناء الأسرة والمجتمع.



وقدم رئيس مركز بحوث الصحراء التهنئة للأمهات المٌكرمات في هذه المناسبة الطيبة، داعيا لهن بحياة طيبة ومليئة بالصحة والعافية.



وأضاف «زغلول» أن هذا الحفل يعد التنظيم الثاني للمركز لتلك المناسبة، مؤكداً أنه لن يكون الأخير، لأن كل أم تحتاج دائما إلى التعبير إليها بالشكر والتقدير، لما تبذله في حياة أبنائها والمجتمع، ما يعطيها دفعة ولو بسيطة، لاستمرارها في بذل الجهود والعطاء متمنيا لكل أم دوام الصحة والعافية.