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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البترول: منجم السكري تجاوز إنتاجه 5 ملايين أوقية ذهب

صدى البلد

أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ؛ أن الأستثمار التعديني في مصر يسير في الطريق الصحيح نحو تعظيم عوائد ثرواتنا المعدنية لصالح إقتصادنا المصري .

عرضت قناة دي إم سي الفضائية تقريرا  في نشرة الأخبار ؛ أوضح فيه الملا خلال جولة تفقدية في الصحراء الشرقية بمنجم السكري أن المنجم حقق إنتاجية بلغت 5 ملاين و200 ألف أوقية ذهب منذ بداية الأنتاج وحتى فبراير الماضي بإيرادات بلغت حوالي حوالي 7 مليار و500 مليون دولار .

وتابع التقرير أن وزارة التعدين تستهدف إنتاج مايزيد عن 480 ألف أوقية خلال العام الحالي 2023  وعلى جانب أخر إفتتح الوزير محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكري بقدرة 36 ميجا وات بالأضافة إلى إلى نظام تخزين بالبطاريات بسعة تخزين 7.5 ميجا وات لتغذية المنجم.

وزير البترول والثروة المعدنية الشرقية استثمار السكري طارق الملا

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