نصائح لقيادة آمنة خلال فترة الصيام.. تعرف عليها

قال معتز عاطف خبير السيارات: إن قيادة السيارات من الأشياء التي قد تكون صعبة لدى بعض الناس أما بالنسبة للقيادة في شهر رمضان فالأمر يزداد صعوبة وخاصة في بداية شهر رمضان لأن الناس تكون في الغالب لم تحصل على القسط الكافي من الراحة بسبب السحور؛ منوها إلى أن مراجعة الزيت والمياه والكاوتش بالسيارة قبل الخروج .

أضاف معتز عاطف خلال لقائه في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية؛ أن من أهم العوامل الخاصة بالقيادة أثناء الصيام لتجنب حدوث مشكلات هو التغاضي عن أي عمل عفوي أثناء القيادة لأن معظم الناس تكون لديها قلة تركيز سواء لقلة النوم بسبب السهر أو لنقص الكافيين بسبب الصيام او أي سبب آخر؛ مشيرا إلى أن تهدئة السرعة هي الأفضل أثناء رمضان والأنسب في حالة قلة التركيز التي يصاب بها معظمنا لأن ردة الفعل تكون أبطئ في حالة عدم التركيز مع زيادة المسافات بين السيارات لكي يكون هناك متسع لأخذ القرارات الخاصة بالقيادة .

وتابع أن من الأفضل أثناء القيادة وخاصة لو في الطرق السريعة أو في السفر عند الشعور بالنعاس لتجنب حدوث أي مشكلات أن الشخص يقوم بغسل وجهه أو أن يقوم بركن سيارته في الجانب الأيمن من الطريق ونوم لو ساعة حتى يستطيع مواصلة الطريق بدون حدوث أي مشكلات أو تأجيل مشواره؛ مشيرا إلى أن الكلكسات يفضل عدم إستخدامه إلا في الأزمات والضروريات.