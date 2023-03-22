الإسكان: مسجد عمرو بن العاص في أبهى صورة استعدادا لشهر رمضان

عرضت قناة “دي إم سي” الفضائية تقريرا عن تصريح وزير الإسكان عاصم الجزار بأن مسجد عمرو بن العاص أصبح في أبهى صورة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم ورفع الكفاءة، استعدادا لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.

وأضاف التقرير أن أعمال التطوير تضمنت جميع الأماكن الأثرية بالمسجد، ورفع كفأءة شبكة منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر، وإنشاء شبكة وقاية من الحريق، وتطوير شبكة الإضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية، وتوسعة المدخل الرئيسي للمسجد من شارع حسن الأنور ليكون 30 مترا، بالإضافة إلى إنشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين والمصلين.