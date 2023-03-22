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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

القومي للتنمية المستدامة: الحوكمة محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

صدى البلد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة تدريبية حول دور الإعلام في نشر ثقافة الحوكمة، وذلك لعدد من الصحفيين والإعلاميين، والتي تتم في إطار مبادرة "سفراء الحوكمة".
وخلال كلمتها بافتتاح الورشة التدريبية؛ أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهداف تطبيق الحوكمة العامة الرشيدة المتمثلة في الشفافية والمساءلة والاستجابة للمواطن وتطبيق القانون، لافتة إلى دور المعهد في رفع الوعي والتدريب على كيفية تطبيق الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية المختلفة، مؤكدة أهمية الربط بين الحوكمة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

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وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أن الهدف الأساسي هو الاستجابة للمواطن من خلال محورين الأول خاص بتقديم خدمات حكومية جيدة، من خلال التحول الرقمي كأداة للحوكمة ومكافحة الفساد وتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بسهولة ويسر، والمحور الثاني خاص برفع مستوى جودة حياة المواطن، مشيرة إلى مشروعات "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، مؤكدة أن الحوكمة أداة من الأدوات التي تمكننا من الوصول إلى جودة حياة المواطن من خلال تطبيق المعايير المختلفة للحوكمة، وهي محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حاضر في الورشة التدريبية عمرو نبيل، مدير الحوكمة المؤسسية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ والذي استعرض نشأة الحوكمة، والحوكمة في القطاع الخاص والحكومي والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى حوكمة الأنظمة والعمليات، كما تناول التعريفات المختلفة للحوكمة، ومؤشرات قياسها، ومبادئها التي تشمل المشاركة والاستجابة ومكافحة الفساد والرؤية الاستراتيجية والشفافية والكفاءة والفاعلية والمساءلة وحكم القانون والمساواة. كما أكد عمرو نبيل أن وحدة الحوكمة المؤسسية بالمعهد تمكن القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني من تطبيق مبادئ الحوكمة لدعم الاستدامة والتميز والتكيف وتقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الأهداف التنموية عبر تطوير أطر الحوكمة المؤسسية ودعم تنفيذ الإصلاحات وتقديم الاستشارات.
 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التحول الرقمي تكافل وكرامة رؤية مصر 2030 المعهد القومى للحوكمة التنمية الاقتصادية

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