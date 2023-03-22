أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 22-3-2023

تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم متأثرة بانخفاض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% إلى 1938.19 دولار للأوقية مساء أمس الثلاثاء، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 % لتبلغ عند التسوية 1941.10 دولار.

وإثر بيانات مبيعات المنازل الأمريكية سلبًا على أسعار الذهب بعد أن شهد ارتفاعًا، والتي سجّلت 4.58 مليون منزل، مرتفعة عن القراءة السابقة حينما سجلت 4.19 مليون منزل، مما يشير إلى انتعاش سوق العقار في أمريكا.

ودفع تخفيف المخاوف بشأن أزمة مصرفية بعض المستثمرين إلى العودة بحذر إلى الأصول ذات المخاطر العالية، بينما تنتظر الأسواق قرار سعر الفائدة القادم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء خلال مستهل التعاملات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 19.13 دينار $62.39 سعر الذهب عيار 22 17.54 دينار $57.19 أسعار الذهب عيار 21 16.74 دينار $54.59 أسعار الذهب عيار 18 14.35 دينار $46.79 سعر الذهب عيار 14 11.16 دينار $36.39 سعر الذهب عيار 12 9.56 دينار $31.19 أسعار أوقية الذهب 594.92 دينار $1,940 أسعار جنيه الذهب 133.91 دينار $436.71 أسعار كيلو الذهب 19,129 دينار $62,386

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