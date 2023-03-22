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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 22-3-2023

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم متأثرة بانخفاض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% إلى 1938.19 دولار للأوقية مساء أمس الثلاثاء، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 % لتبلغ عند التسوية 1941.10 دولار.

وإثر بيانات مبيعات المنازل الأمريكية سلبًا على أسعار الذهب بعد أن شهد ارتفاعًا، والتي سجّلت 4.58 مليون منزل، مرتفعة عن القراءة السابقة حينما سجلت 4.19 مليون منزل، مما يشير إلى انتعاش سوق العقار في أمريكا.

ودفع تخفيف المخاوف بشأن أزمة مصرفية بعض المستثمرين إلى العودة بحذر إلى الأصول ذات المخاطر العالية، بينما تنتظر الأسواق قرار سعر الفائدة القادم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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وسط ترقب للفائدة.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-3-2023

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تراجع جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22-3-2023

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الدينار الكويتي الأعلى.. سعر صرف العملات العربية أمام الجنيه اليوم

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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 22-3-2023

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء خلال مستهل التعاملات 

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 2419.13 دينار$62.39
سعر الذهب عيار 2217.54 دينار$57.19
أسعار الذهب عيار 2116.74 دينار$54.59
أسعار الذهب عيار 1814.35 دينار$46.79
سعر الذهب عيار 1411.16 دينار$36.39
سعر الذهب عيار 129.56 دينار$31.19
أسعار أوقية الذهب594.92 دينار$1,940
أسعار جنيه الذهب133.91 دينار$436.71
أسعار كيلو الذهب19,129 دينار$62,386
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قبل شهر رمضان| 3.5 ألف طن لحوم ودواجن تغرق الأسواق.. والأسعار تبدأ من 70 جنيها

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