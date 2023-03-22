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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى.. سعر صرف العملات العربية أمام الجنيه اليوم

صدى البلد

سعر صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-3-2023، شهدت استقرارا نسبيا، على مستوى جميع العملات في كافة البنوك العاملة في مصر.

يرصد موقع "صدى البلد" سعر العملات العربية أمام الجنيه المصري للشراء والبيع مستهل  تعاملات اليوم الأربعاء 22 مارس  2023 وفقا لاخر تحديثات 

 

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاربعاء أعلى العملات العربية سعرا 96.86جنيه للشراء و 100.57جنيه للبيع  مقارنة ب 100.32 جنيه.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 22 مترس 2023، فى البنك الأهلي  عند 8.21جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع مقارنة 8.21 جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل الأسبوع بارتفاع 3 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الاربعاء فى البنك الأهلي المصري عند 8.37جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

 

 

أسعار العملات فى بنك مصر 

 

بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى في بنك مصر  مستهل تعاملات اليوم الاربعاء أعلى العملات العربية سعرا 96.86جنيه للشراء و 100.57جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي اليوم

 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك مصر نحو  8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك مصر نحو 8.37جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي 

 

استقرت أسعار صرف العملات العربية اليوم الاربعاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاربعاء أعلى العملات العربية سعرا 100.44جنيه للشراء و 100.83 جنيه للبيع مقارنة 100.91جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاربعاء فى البنك المركزي نحو 8.21جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع مرتفعا قرشا .

 

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