وسط ترقب للفائدة.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-3-2023

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي، عالميًا، وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة، حيث يعتقد المستثمرون أن الأزمة المصرفية يمكن أن تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا من رفع أسعار الفائدة.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-3-2023، في مصر لليوم الرابع على التوالي، حيث ثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم أيضًا إلى جانب أسعار السلع اليوم.

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في البنوك.

ووصل سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه اليوم الأربعاء فى بنك ميد بنك إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار في مصر اليوم

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .



سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى ، مصر) نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وفي بنوك: "المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB ،المصرف المتحد، كريدى أجريكول ، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC، بلوم) وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .