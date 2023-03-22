عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وسط ترقب للفائدة.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-3-2023

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي، عالميًا، وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة، حيث يعتقد المستثمرون أن الأزمة المصرفية يمكن أن تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا من رفع أسعار الفائدة.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-3-2023، في مصر لليوم الرابع على التوالي، حيث ثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.

txt

يواصل الهبوط .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-3-2023

txt

140 جنيها مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. فرصة الحق اشتري

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم أيضًا إلى جانب أسعار السلع اليوم.

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في البنوك.

ووصل سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه اليوم الأربعاء فى بنك ميد بنك إلى  نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار في مصر اليوم 

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .


سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى نحو  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى ، مصر) نحو  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وفي بنوك: "المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB ،المصرف المتحد، كريدى أجريكول ، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC، بلوم) وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

الدولار سعر الدولار اليوم اسعار الدولار اليوم سعر الدولار مصر سعر الدولار الان سعر الدولار امام الجنيه اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

شهر البركة.. موبايل جديد من سامسونج بـ 2700 جنيه فقط

موضوعات متعلقة

قبل شهر رمضان| 3.5 ألف طن لحوم ودواجن تغرق الأسواق.. والأسعار تبدأ من 70 جنيها

تختلف من سيدة لأخرى.. تفاصيل جديدة ببرنامج الحوافز المادية للأسرة المصرية

الأزمة المصرفية السبب.. سعر الدولار اليوم في مصر بختام التعاملات

140 جنيها مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. فرصة الحق اشتري

القومي للحوكمة يعقد اللقاء التعريفي الثاني لمبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية للأطفال الأفارقة

الكتكوت انخفض.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

هبوط سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 140 جنيها

وزيرة التخطيط: نسعى للتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز بيئة مستدامة وعادلة

ترشيحاتنا

عنصرية جديدة.. الشرطة الأمريكية تخنق شابًا أسود حتى الموت داخل مستشفى|فيديو صادم

باسل رحمي: قانون المشروعات الصغيرة يقدم حزمًا من الخدمات التمويلية للنهوض بالقطاع

أمح الدولي يشعل السوشيال ميديا بمفاجأة لإمام عاشور في حفل زفافه| فيديو

خبراء في لغة الجسد يفجّرون مفاجأة صادمة باجتماع الرئيس بوتين ونظيره الصيني

أمح الدولي يداعب إمام عاشور في حفل زفاف.. فيديو وصور

بيراميدز يُقدم عرضًا مغريًا لنجم الزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نصائح لمرضى السكري فى رمضان | تضمن لك الصيام بنجاح

من بيتها لدار مُسنين.. بريطانية تعرض منزلها للبيع بعد 102 عام لسبب صادم|شاهد

سر قرمشة الزلابية .. أجمل حلويات رمضان

بورسعيدية تفاجئ الأمهات في الشارع بهدايا عيد الأم

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ