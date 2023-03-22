درس لكوكب الأرض بأسره.. تحذير من رد روسي رهيب في أوكرانيا

حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، من أن رد روسيا على استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في أوكرانيا سيكون رهيبا.

درس لكوكب الأرض بأسره

وقال لوكاشينكو: "بمجرد أن تنفجر هذه الذخائر على مواقع القوات الروسية، سترى أن الإجابة ستكون مروعة، وستكون درسًا لكوكب الأرض بأسره".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من تزويد بريطانيا بقذائف اليورانيوم المنضب لـ أوكرانيا، لافتا إلى أن هذا سينقل الأزمة إلى "مستوى خطير جديد".

وقال لافروف، إن بريطانيا ستزود أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب مما يشكل تصعيدا كبيرا للأزمة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن موسكو ستكون مضطرة للرد على هذا التصعيد البريطاني بما يتماشى مع العقيدة النووية الروسية.

وأوضح لافروف،أن الدول الغربية تعارض دائما معاهدة تمنع استخدام الذخيرة المزودة باليورانيوم المنضب.