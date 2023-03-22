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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف طبي على 240 مريضا من غير القادرين في الفيوم

اطباء قافلة الاورمان
اطباء قافلة الاورمان اثناء توقيع الكشف الطبى على المرضى

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، فى تنظيم قافلتين طبيتين لمدة يومين  بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعى، حيث تم استهداف توقيع الكشف الطبي على 240مريض، وذلك قُبيل شهر رمضان المبارك.

 

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً.

 

واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم . 


بدأت القافلتين فى الساعة التاسعة صباحأ الى الساعة الثانية ظهرأ على مدار يومين، حيث تضمنا توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) .


وقالت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان المرضى المستفيدين من قرى طبهار والعجميين وسنرو البحريه وابوكساه مركز ابشواي، وقرية المظاطلى مركز طاميه، وقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، ومركز سنورس حيث تم الكشف الطبي على 240مريض، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

 

 

 

توزيع 450 ألف كرتونة من جمعية الأورمان للمواطنين بالمحافظات.. تفاصيل

 

 

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