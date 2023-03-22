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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صلى الفجر وقتلوه.. 8 طعنات تنهي حياة شاب بالسلام

جثة
جثة

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخلص من شاب بعدة طعنات أثناء خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر بمنطقة السلام لوجود خلافات سابقة بينهم.

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وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها الحقيقية، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان ارتكاب الواقعة استعدادا لتفريغها.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكشف تقرير الصفة التشريحية، الخاص بوفاة شاب يدعى «أحمد.و.ا» في العقد الثالث من العمر، لقى مصرعه على أيدي 4 متهمين، سددوا له عدة طعنات بالأسلحة البيضاء، أثناء خروجه من المسجد بعد تأدية صلاة الفجر، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، أنّ سبب الوفاة هو إصابة المجني عليه بـ8 طعنات في الصدر والبطن.

ضبط المتهمين 

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب على باب مسجد بعد صلاة الفجر بمدينة السلام، وتمّ التحفظ على المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات. 
 
تلقي بلاغ بالواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثانٍ بلاغاً من الأهالي بمقتل شاب في أثناء خروجة من أحد المساجد بعد صلاة الفجر بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي أحمد وائل في العقد الثالث من العمر على باب المسجد وسط بركة من الدماء، وتبينت إصابته بعدة طعنات في الصدر والبطن.

وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكشفت التحريات أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وعلى جانب أخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائدًا سيارة ملاكى وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه.

وقاموا باستدراجه  لمكان خال من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياة وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة واستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

كما أرشدوا عن (السيارة قيادة المجنى عليه، هاتفه المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان فى ارتكاب الواقعة") وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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