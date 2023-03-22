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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يدعو الدول الأوروبية إلى اعتقال بوتين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” اليوم، الأربعاء، إنه يتعين على الدول الأوروبية اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا قام الرئيس الروسي بزيارة بلدانهم.

جاءت تصريحات “بلينكن”؛ ردًا على سيل من الاستجواب، في أعقاب قرار المحكمة الأسبوع الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين تتهمه بالمسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا- وهي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الدولية أمرًا بالقبض ضد زعيم أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من غير المرجح أن يزور بوتين دولًا أوروبية معادية في أي وقت قريب، لا سيما في ضوء مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وهو القرار الذي حظي بالثناء لوقوفه ضد بوتين وانتقادات لإغلاق المسارات الدبلوماسية المحتملة للتوصل إلى حل سياسي ينهي القتال.

بوتين بلينكن الأوروبية الجنائية المحكمة الجنائية الدولية

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