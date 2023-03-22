مبلغ صادم.. البنك الدولي يكشف ميزانية إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب

أفاد تقرير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا ستحتاج إلى 411 مليار دولار لإعادة إعمارها بعد عام من الحرب الروسية، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وأشارت هذه المؤسسات إلى حاجة أوكرانيا الفورية إلي 14 مليار دولار اعتبارًا من هذا العام بهدف تنفيذ «الاستثمارات الملحة وذات الأولوية» والتي تتيح بدء عملية إعادة الإعمار.

وعلق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في بيان: "نشكر للبنك الدولي تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة إلينا وإلى شركائنا في إطلاق مشاريع النهوض المقبلة والتي بدأت فعلًا".

وأوردت الدراسة أن الحاجات تتركز بالدرجة الأولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة والتي تشكل نحو خمسين في المئة من الأضرار التي تعرضت لها أوكرانيا بعد عام من الحرب.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي إن «إعادة الإعمار ستستغرق أعوامًا عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات».