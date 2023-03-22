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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد كشفها حقيقة ارتباطها بالفيشاوي.. إطلالات وضعت رانيا يوسف في مأزق

صدى البلد

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية ، بعد كشفها عن اسباب طلاقها وحقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي.


 

وتتميز الفنانة رانيا يوسف، بإطلالاتها الأنيقة والمثيرة للجدل فهي تعتمد على الملابس المجسمة و الملفتة التي تبرز أنوثتها.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.


 

تعد الفنانة رانيا يوسف بطلة أول يوم فى رمضان الذى من المقرر أن ينطلق غدا حيث تظهر فى برنامجين العرافة وحبر سرى وهو ما أعلن عنه الطرفان مما خلق حالة من الصراع بينهما ويحاول كل منهما أن يجذب الجمهور ببعض التصريحات النارية لرانيا يوسف. 

وتعد رانيا يوسف الضحية حيث تكشف عديدا من الأسرار فى البرنامجين ولعل من أبرز هذه الأسرار قصة طلاقها من المنتجةمحمد مختار والتى تكشف كواليسها لأول مرة وبناتها مع طليقة لاعب كرة مشهور وهو ما تكشفه أيضا مع العرافة. 

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الفنانة رانيا يوسف اطلالات لفنانة رانيا يوسف حقيقة ارتباطه

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