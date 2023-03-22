بعد زيارته للجبهة.. زيلينسكي يكشف عن تفاصيل مروعة بشأن الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه من المحزن رؤية آثار القصف الروسي بعد أن قام بزيارة غير معلنة لمنطقة دونباس الشرقية.

قال زيلينسكي في خطابه المسائي: 'إنه لأمر مؤلم أن ننظر إلى مدن دونباس، التي جلبت لها روسيا معاناة مروعة وخرابًا. صافرة الإنذار الجوي شبه المستمرة لكل ساعة في كراماتورسك، والتهديد المستمر بالقصف، والتهديد المستمر للحياة”.

وأضاف: “في دونباس، في منطقة خاركيف تحديدا، أينما جاء الشر الروسي، من الواضح أن الدولة الإرهابية لا يمكن إيقافها بأي شيء سوى شيء واحد - انتصارنا”.

وقال زيلينسكي إنه ”شعر أن هناك أملًا في كل مدينة في شرق أوكرانيا لم تكن تحت الاحتلال”، مضيفًا أنه “لشرف كبير أن أدعم أولئك الأقرب إلى الجبهة”.

وأضاف: “بدأت من الجبهة من منطقة باخموت. إنه لشرف لي أن أدعم محاربينا الذين يدافعون عن البلاد في أصعب الظروف في الخطوط الأمامية. لقد قدمت جوائز الدولة ، وشكرت جنودنا على شجاعتهم، على صمودهم”.

كما قام الرئيس الأوكراني بزيارة الجنود المصابين لتقديم التحية.

وقال: “أتمنى لهم - وأنا متأكد بالنيابة عنكم جميعًا، جميع أفراد شعبنا - الشفاء العاجل”.