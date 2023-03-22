رونالدو يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، عن موقفه من الاعتزال الدولي، خلال المرحلة المقبلة.

وقال رونالدو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “في حياتنا، علينا أن نوازن بين كل شيء نفكر فيه ونعكسه، ثم نصل إلى نتيجة بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، لا يُمكننا رمي المنشفة بسهولة”.

وتابع: “أنا أحب تحطيم الأرقام القياسية، كوني سأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كرة القدم الدولية هو شيء يجعلني أشعر بالفخر”.

واختتم: “عشت في الفترة الاخيرة فترة صعبة على المستوى الشخصي والمستوى المهني، لكن لا يوجد وقت للندم في الحياة، أصبحت الآن أفضل”.