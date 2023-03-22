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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

صدى البلد

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، عن موقفه من الاعتزال الدولي، خلال المرحلة المقبلة.

وقال رونالدو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “في حياتنا، علينا أن نوازن بين كل شيء نفكر فيه ونعكسه، ثم نصل إلى نتيجة بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، لا يُمكننا رمي المنشفة بسهولة”.

وتابع: “أنا أحب تحطيم الأرقام القياسية، كوني سأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كرة القدم الدولية هو شيء يجعلني أشعر بالفخر”.

واختتم: “عشت في الفترة الاخيرة فترة صعبة على المستوى الشخصي والمستوى المهني، لكن لا يوجد وقت للندم في الحياة، أصبحت الآن أفضل”.

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