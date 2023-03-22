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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العالم على حافة الخطر.. تعاون صيني روسي في مجال الطاقة النووية

صدى البلد

قالت شركة "روساتوم" الروسية المتخصصة في الطاقة والسلع النووية، إن موسكو وبكين ستضعان خارطة طريق للتعاون في مجال المفاعلات النيوترونية السريعة والدورات المغلقة للوقود النووي على مدى السنوات العشر المقبلة بحلول نهاية عام 2024.

وخلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى روسيا، وقع المدير العام لشركة "روساتوم" ومدير وكالة الطاقة الذرية الصينية وثيقة خطة تعاون. حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "الوثيقة تشمل توسيع التعاون الحالي وتنفيذ مشاريع جديدة في مفاعلات نيوترونية سريعة وإنتاج وقود اليورانيوم والبلوتونيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك."

كما جاء في البيان الصحفي، أن الخطة الشاملة تنص على وضع خارطة طريق لتنفيذ الخطة بحلول نهاية عام 2024. ويشير هذا في الواقع إلى التعاون في السنوات العشر القادمة وتحديد الاتجاه الأساسي لتطوير الطاقة النووية.

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