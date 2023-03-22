فخ الديون.. 14 مليار دولار تكاليف قروض الصين لـ68 دولة نامية حول العالم

"لا ينبغي لبنجلاديش أن تغرق في ديون الصين مثل سريلانكا وباكستان" .. هكذا كان تصريح رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، في مواجهة التحذيرات الغربية من تقارب الصين مع تلك الدولة، في ظل اتباع بكين استراتيجية "فخ الديون"، للتحكم سياسيا واقتصاديا بالدول النامية الخاضعة لها عبر قروض مالية ضخمة تفرض عبرها شروطها التي تريد أن تمليها، وهنا يكشف التصريح عن مخطط التنين الصيني بشرق أسيا.

هذا هو "فخ الديون"

وبلوماسية فخ الديون هي مصطلح يستخدم كانتقادات للسياسة الخارجية للحكومة الصينية، يزعم النقد أن الصين تعمد تقديم ائتمان مفرط إلى بلد مدين آخر بنية مزعومة لاستخراج تنازلات اقتصادية أو سياسية من الدولة المُدينة عندما تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، وأنه في كثير من الأحيان الإقراض القائم على الأصول، مع الأصول بما في ذلك البنية التحتية.

وتريد الصين تغيير النظام العالمي، عبر تسجيل وجودها من خلال اقتلاع أمريكا من المكان الذي تقف فيه، فهي لديها استراتيجيتها الخاصة للقيام بذلك، والصين تتبع تلك الاستراتيجية بشكل سريع للسيطرة على الدول الفقيرة من خلال منحها تلك القروض، وتستخدم بكين تلك السياسة بتوسع في دول أفريقيا، وكذلك دول شرق أسيا أيضا.

بعد سريلانكا وباكستان .. هل حان دور بنجلادش؟

لقد اتبعت الصين تلك السياسة مع سريلانكا، وهو الدين الذي أدى إلى الفقر المدقع في سريلانكا، ولا يزال رهانه على القرض جارياً في باكستان من أجل تركيعها على ركبتيها، ولكن في الوقت نفسه أصبحت بنجلاديش أيضًا من أهداف القرض الصيني، وذلك بعد تحركات البلدين في هذا الاتجاه، مع انتقادات غربية شديدة، ولكن يبدوا أن بنجلادش تدرك الأمر جيدا، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "آجاتاك"، الهندية.

ووفق ما صرحت به رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، فإن بنجلاديش لا تعتمد على أي دولة في تلبية احتياجاتها، والحكومة في حالة تأهب تام بشأن الديون الصينية، وقالت: "تأتي معظم القروض التي نأخذها من البنك الدولي، بنك التنمية الآسيوي. الصين تمنحنا قروضا أقل، ولا يوجد وضع مثل سريلانكا أو أي دولة أخرى هنا.

تصريحات لطمأنة الغرب

وأدلت الشيخة حسينة الآن بهذا التصريح في وقت أعربت فيه أمريكا عن مخاوفها من اقتراب دكا من الصين، وحيث تخشى أمريكا من أن الصين تزيد من تدخلها في بنجلاديش، وفي هذا الصدد، قالت الشيخة حسينة بصراحة إننا قريبون من الجميع، سواء كانت الصين أو أمريكا أو الصين، وكل من يدعمنا في عملنا التنموي، فنحن معهم.

وتابعت: "الصين هي أيضًا شريكنا الكبير، ولديها استثمارات في العديد من أعمال البناء المهمة، لكني أريد أن أوضح أننا لم نأخذ قروضًا غير ضرورية من أي شخص، وفي أي مشروع نحصل عليه بالعائد الصحيح، فإننا نمضي قدماً في ذلك فقط.

استراتيجية مثالية لصناعة العبيد

ووفق ما ذكرته الصحيفة الهندية، فإن الصين تمضي قدمًا في بنجلاديش في ظل استراتيجية محددة، حيث أنها تريد تقوية قبضتها في شيتاجونج من خلال مشروع المترو، وبالتوزاي، فهو يقدم باستمرار العديد من الأسلحة إلى بنجلاديش، حيث هناك تدخل مباشر من الصين في جميع المشاريع الطموحة لبنجلاديش، ويتم إجراء هذا التدخل باسم المساعدة.

وبداية العلاقات عبر استخدام مصطلح مساعدة، هي نفس الاستراتيجية التي اتبعتها في دول أخرى، حيث تكون البداية في العلاقات عبر مساعدات، ثم تفرض سيطرتها بعد ذلك، وهي الاستراتيجية التي وصفتها الجريدة الهندية بأنها استراتيجية مثالية لصناعة العبيد

هذا ما فعلته قبل ذلك ..

في الواقع، تقدم الصين عن عمد مثل هذا القرض الضخم للدول، وهي تعلم أنه لن يكون مستدامًا، ولقد فعلت ذلك في باكستان، وفعل ذلك في البلدان الأفريقية وفعل ذلك في سريلانكا أيضًا، فعلى سبيل المثال عندما لم تتمكن سريلانكا من سداد القرض الصيني، استأجرت الصين ميناء هامبانتوتا لمدة 99 عامًا، وفي المرة القادمة، يمكنه أن يفعل الشيء نفسه مع باكستان، حيث سيبدأ في احتلال ممتلكاته واحدة تلو الأخرى، وهو ذات الاهتمام الذي تبديه الصين في بنجلاديش، وهو ما يثير الشكوك حول تلك التحركات.

في الوقت الحالي، تبدو رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في حالة تأهب بالتأكيد، لكنها تعتبر الصين أيضًا شريكًا مهمًا، وفي مثل هذه الحالة، قد تزداد ديون الصين وتدخلها في بنجلاديش في الأوقات المقبلة أيضًا ، مما سيكون له تأثير كبير، وذلك وفق ما ذكره تقرير الصحيفة الهندية.

14 مليار دولار تكاليف قروض الصين لـ68 دولة بـ2022

وفقاً لتقرير صادر عن مركز التمويل والتنمية الأخضر في جامعة فودان في شنغهاي أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، فقد دفعت أفقر دول العالم للصين ومقرضيها ما يقرب من 14 مليار دولار أميركي، كتكاليف لخدمة الديون، وفي المجموع، ستدفع 68 دولة 52.8 مليار دولار أميركي هذا العام كتكاليف ديون، ويقدر التقرير أن أكثر من ربع هذا المبلغ سيذهب إلى الصين، حيث تعد بكين واحدة من أكبر المقرضين للدول النامية.

وفي نهاية عام 2020، كانت الدول الـ68 مجتمعة تدين بنحو 110 مليارات دولار أميركي للعديد من المقرضين الصينيين في الديون الثنائية الرسمية، وفقاً لتقديرات التقرير، ارتفاعاً من 105 مليارات دولار أميركي في عام 2019. وكانت الصين أكبر دائن منفرد بعد جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، كما يقول التقرير.

أكبر مقرض للقارة الأفريقية

وتعد الصين حالياً مقرضاً ثنائياً في 32 دولة أفريقية، وأكبر مقرض للقارة ككل، وتشمل القائمة أنجولا (21.5 مليار دولار في 2017)، وإثيوبيا (13.7 مليار دولار)، وكينيا (9.8 مليار دولار)، وجمهورية الكونغو (7.42 مليار دولار)، وزامبيا (6.38 مليار دولار)، والكاميرون (5.57 مليار دولار).

وعلى سبيل المثال، فقد أدت الديون إلى أزمة سداد، مع امتلاك الصين حوالى 72 في المئة من ديون كينيا الخارجية التي تبلغ 50 مليار دولار، فعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تدفع كينيا 60 مليار دولار لبنك الصين، "إكسيم" وحده، بحسب مصادر مطلعة، ويمكن أن يُفقد ميناء مومباسا، إذا تخلفت كينيا عن سداد القرض، وفقاً لمراجع الحسابات العام في كينيا.