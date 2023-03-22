أول تعليق من ميدو على فوز المنتخب الأولمبي أمام زامبيا

يرى أحمد حسام (ميدو) أن المنتخب الأولمبي حقق فوزاً مهماً على حساب زامبيا بنتيجة 2-0 في جولة الذهاب بالمرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المنتخب عانى في بعض الأوقات بسبب قلة عدد مشاركات اللاعبين مع أنديتها بالدوري الممتاز.

وأشار إلى أن هناك تحفظ واضح في أسلوب لعب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وهو ما أثر على مستوى الأداء خاصة في الشوط الأول.

وأشار إلى أن الفوز بثنائية ساهم في إراحة اللاعبين قبل مواجهة الإياب يوم الأحد المقبل في زامبيا مؤكداً أن المباراة كادت أن تزداد صعوبة لولا الهدف الثاني والخروج بشباك نظيفة في مباراة الذهاب.