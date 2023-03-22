عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يكشف سبب استبعاد نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

صدى البلد

 

أكد وائل رياض ، المدرب العام للمنتخب الأولمبي ، أن مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يملك موهبة جيدة وسيكون له مستقبل مع المنتخب.
وقال شيتوس عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن اللاعب جاء من ألمانيا وقدم مستويات جيدة في مباراة السودان الودية موضحاً أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني اجتمع مع اللاعب وأكد أنه يملك موهبة جيدة ومازال صغير السن (مواليد 2004).
وأضاف:" كنا بحاجة لمشاهدة مصطفى أشرف عن قرب خاصة أننا نتابع العديد من اللاعبين المصريين أبناء الجاليات في أوروبا".
وتابع:" السبب الرئيسي في استبعاد مصطفى أشرف من القائمة التي تخوض مباراتي زامبيا أنه لا يملك جواز سفر مصري ولديه جواز سفر ألماني وهو ما يمنعه من المشاركة في اللقاءات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

إعلان صادم.. روسيا: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

ترشيحاتنا

مشروب في رمضان لفقدان الوزن ولدعم صحة القلب

تصرف ذكي..بيان لبلينكن بشأن دور الصين في عودة العلاقات بين إيران والسعودية

وزير خارجية السعودية يهاتف نظيره الإيراني .. تفاصيل

دعاء دخول رمضان .. أدعية تفتح لك أبواب الفرج والمغفرة

شبانة : من الصعب عودة طارق حامد للزمالك

جرام الذهب 18 بـ1,727 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

اِحذر .. النوم بعد السحور مباشرة يصيبك بأضرار صحية مخيفة

شيرى عادل رفقة زوجها تحتفل بقدوم رمضان من المالديف

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ