المنتخب الأولمبي يكشف سبب استبعاد نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

أكد وائل رياض ، المدرب العام للمنتخب الأولمبي ، أن مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يملك موهبة جيدة وسيكون له مستقبل مع المنتخب.

وقال شيتوس عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن اللاعب جاء من ألمانيا وقدم مستويات جيدة في مباراة السودان الودية موضحاً أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني اجتمع مع اللاعب وأكد أنه يملك موهبة جيدة ومازال صغير السن (مواليد 2004).

وأضاف:" كنا بحاجة لمشاهدة مصطفى أشرف عن قرب خاصة أننا نتابع العديد من اللاعبين المصريين أبناء الجاليات في أوروبا".

وتابع:" السبب الرئيسي في استبعاد مصطفى أشرف من القائمة التي تخوض مباراتي زامبيا أنه لا يملك جواز سفر مصري ولديه جواز سفر ألماني وهو ما يمنعه من المشاركة في اللقاءات".