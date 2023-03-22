رامز جلال يهدد شريف عامر بفويس نوتس له بعد المقلب |فيديو

قال الفنان رامز جلال للإعلامي شريف عامر الفويس نوتس الـ أنا محتفظ بيها دي طمنتني وريحتي"، وهذا بعد المقلب الذي فعله رامز في الإعلامي شريف عامر خلال برنامج رامز نيفر اند.

وقال الإعلامي شريف عامر أنا كنت ساكت للحظات بسبب اني كنت بحاول أكتشف اي الأجزاء السليمة في جسمي بعد المقلب قائلا: "كنت بشوف لسه في ضهر في فقرات في دراع".

الوزة عزة

وتابع الفنان رامز خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الوزة عزة التي ظهرت غفي البرومو الخاص ببرنامج رامز نيفر اند حدث بينهم قصة حب غير طبيعية وانهم محتفظين بكل الكواليس بينه وبين الوزة عزة وسيتم عرضها.