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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال يهدد شريف عامر بفويس نوتس له بعد المقلب |فيديو

رامز جلال
رامز جلال

قال الفنان رامز جلال للإعلامي شريف عامر الفويس نوتس الـ أنا محتفظ بيها دي طمنتني وريحتي"، وهذا بعد المقلب الذي فعله رامز في الإعلامي شريف عامر خلال برنامج رامز نيفر اند.

 

وقال الإعلامي شريف عامر أنا كنت ساكت للحظات بسبب اني كنت بحاول أكتشف اي الأجزاء السليمة في جسمي بعد المقلب قائلا: "كنت بشوف لسه في ضهر في فقرات في دراع".

 

الوزة عزة

 

وتابع الفنان رامز خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الوزة عزة التي ظهرت غفي البرومو الخاص ببرنامج رامز نيفر اند حدث بينهم قصة حب غير طبيعية وانهم محتفظين بكل الكواليس بينه وبين الوزة عزة وسيتم عرضها.

رامز جلال رامز نيفر اند شريف عامر mbc masr يحدث في مصر

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