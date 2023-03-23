مبارك عليكم.. موسيماني يهنئ متابعيه بشهر رمضان

هنأ بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، متابعيه بشهر رمضان المبارك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "كل عام و كل إخواننا وأخواتنا المسلمين بخير، رمضان مبارك عليكم".

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، تدريب الزمالك، خلفًا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، خلال المرحلة المقبلة.

وكان موسيماني قد تولى تدريب الأهلي من قبل، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب معه، والتي يأتي أبرزها بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما حقق موسيماني برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

موقف موسيماني من تدريب الزمالك



واختتمت: "السبب الأول خوف موسيماني المغامرة بشعبيته بين جماهير الأهلي المصري، صعوبة نجاحه مع الزمالك، الذي يٌعرف بتغيير المدربين دائمًا، السبب الأخير رغبته في البقاء مع الأهلي السعودي للتتويج بدوري يلو".