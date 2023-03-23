عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبارك عليكم.. موسيماني يهنئ متابعيه بشهر رمضان

صدى البلد

هنأ بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، متابعيه بشهر رمضان المبارك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "كل عام و كل إخواننا وأخواتنا المسلمين بخير، رمضان مبارك عليكم".

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، تدريب الزمالك، خلفًا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، خلال المرحلة المقبلة.

وكان موسيماني قد تولى تدريب الأهلي من قبل، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب معه، والتي يأتي أبرزها بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما حقق موسيماني برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

موقف موسيماني من تدريب الزمالك


واختتمت: "السبب الأول خوف موسيماني المغامرة بشعبيته بين جماهير الأهلي المصري، صعوبة نجاحه مع الزمالك، الذي يٌعرف بتغيير المدربين دائمًا، السبب الأخير رغبته في البقاء مع الأهلي السعودي للتتويج بدوري يلو".

الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

انتبه.. خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ولجنة الفتوى تحذر منه

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023..فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

اعتبرتها عتاب محبين.. قصة تهديد نجم الهلال بالقتل ووعده بالتأهل أمام الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

أول أذان من مسجد مصر الكبير بمركز مصر الثقافي الإسلامي .. فيديو

أثقل نجفة وأكبر منبر .. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

ترشيحاتنا

أول أيام شهر رمضان.. تعرف على سعر الذهب الآن

مشروب رمضان .. طريقة تحضير التمر الهندي بالخطوات

حكم قراءة القرآن للمرأة مكشوفة الرأس.. الإفتاء تجيب

ذكرتها الأساطير وتعود للقرن السادس|لغز اكتشاف أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج..تفاصيل

يزن 80 كيلو.. أكبر مصحف لسيدنا عثمان بن عفان في مصر

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احرص على تناول هذه المشروبات على السحور

لن تصدق.. تناول الفول يوميا على السحور يؤثر على هؤلاء الأشخاص

غير الفول والزبادي .. 3 أكلات خفيفة في السحور تشعرك بالشبع

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ