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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المستثمر مارك موبيوس: بنوك الشرق الأوسط ملاذات آمنة بديلة لسويسرا

صدى البلد

قال الملياردير والمستثمر مارك موبيوس إنه يتجنب شراء أسهم البنوك، وأوصى بتنويع الودائع.

وفي مقابلة مع CNBC، قال موبيوس: الاضطرابات المصرفية الحالية نتيجة رفع معدلات الفائدة والذي يتسبب في خفض قيمة السندات طويلة الأجل في الميزانية العمومية للبنوك، بما يخلق حالة هائلة من عدم اليقين الذي لن يتلاشى بسرعة.

وأضاف: وفي ظل زيادة المخاوف حول الملاذات الآمنة التقليدية مثل سويسرا، قد تظهر مراكز مالية عالمية أخرى مثل بنوك الشرق الأوسط والتي هي غنية بالبترودولار كوجهة جديدة آمنة.

ومع ذلك أشار موبيوس إلى أنه متشكك للغاية حول البنوك بصفة عامة، بما في ذلك البنوك الغنية بالبترودولار.

وتابع: أنت لا تعرف حقاً ما يحدث وراء الكواليس، كما تعلمنا الآن من الوضع في أميركا..لذلك أنا ابتعد عن البنوك بشكل عام.

ومع ذلك فهو أشار إلى أن البنوك آمنة لإيداع الأموال بها لكن ليس للاستثمار.

كما حذر في حديثه الذي جاء قبل قرار الفدرالي برفع الفائدة، من أنه في حالة أن واصل المركزي رفع الفائدة، فإنه سيكون هناك المزيد من حالات انهيار البنوك.

البنوك استثمار السندات دولار الشرق الاوسط

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