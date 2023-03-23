عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

280 جنيها للكندوز.. أسعار الحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 23 مارس 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الخميس 23 مارس  2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة. 

 

أسعار اللحوم الكندوز 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

 

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

 

أسعار الكبدة البلدي 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيه، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهات، والكلاوي والقلب 200 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيها.

 

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

 

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

اسعار اللحوم الاتحاد العام للغرف التجارية اللحوم المجمدة أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم اللحوم الكندوز أسعار الكبدة سعر اللحم الجملي أسعار اللحوم الكندوز اللحوم البلدي والمجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي| تفاصيل

انتبه.. خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ولجنة الفتوى تحذر منه

موعد ومكان جنازة الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة

أثقل نجفة وأكبر منبر.. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023..فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

ترشيحاتنا

25 لاعبا.. قائمة المنتخب الأولمبي فى إياب زامبيا بتصفيات أفريقيا

لاغتنام روحانيات الشهر المبارك.. دار الإفتاء تضع جدولا لتقسيم الوقت في رمضان

مدير المخابرات الأمريكية: الزعيم الكوري غير مستعد لإجراء تجاربه النووية

29 مارس.. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الروسي في موسكو

أفضل وقت لقراءة القرآن في رمضان.. نصيحة أمين الإفتاء

بعد فيرمينو.. رحيل ثنائي جديد عن ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

الصور الأخيرة لـ أبلة فضيلة قبل رحيلها| شاهد

سفرة رمضان: عرق فيليه وأرز.. مشروب كركديه بالتمر الهندي.. الحلو قطايف بالكاسترد

انخفضت 14 جنيها دفعة واحدة.. السعر الجديد للفراخ هدية الحكومة للمواطنين في رمضان

فيديو

أبرزهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشهدون ليلة عُمر إمام عاشور| فيديو جراف

بحترم خالد يوسف وأحمد الفيشاوي مش عاتق.. تصريحات صريحة لـ رانيا يوسف

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ