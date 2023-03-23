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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 10.4% على أساس سنوي خلال فبراير

صدى البلد

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 10.4% على أساس سنوي في فبراير  أعلى من توقعات المحللين البالغة 9.9% في استطلاع Refinitiv وبارتفاع من 10.1% في يناير . 

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.6%.

وكشفت بيانات مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية أن أكبر المساهمات كانت من قطاعات المطاعم والمقاهي والمأكولات والملابس الجاهزة، والتي قابلها تراجع في السلع والخدمات الترفيهية والثقافية ووقود السيارات.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يشمل السكن للمالكين (CPIH) بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مرتفعًا من 8.8% في يناير.

تمثل الزيادة المفاجئة في فبراير ليكسر مسارًا تراجعيًا لثلاثة أشهر متتالية من تباطؤ زيادات الأسعار منذ أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% الذي تم الوصول إليه في أكتوبر.

الملابس الجاهزة المستهلك المأكولات التضخم أسعار المستهلكين المطاعم والمقاهي المستهلكين

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