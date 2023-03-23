ريم مصطفى: الشغل مع خالد يوسف فيه طاقة غير طبيعية| فيديو

أعربت الفنانة ريم مصطفى، عن سعادتها البالغة بسبب دورها في مسلسل سره الباتع، وذلك فى مداخلة هاتفية خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

وقالت ريم مصطفي : "مخضوضة من قبل ما ادخل العمل ده رغم أني قبل عرض الدور عليّ كنت لسه خارجة من فترة تصوير طويلة زي طير بينا يا قلبي وغيره وأخدت قرار إني مش هصور وأفصل وقلت لازم أختار المرة الجاية حاجة مميزة وفجأة جالي عرض العمل لقيت قدامي حاجة كبيرة جدًا منتهى الإبهار وإزاي إحنا في مصر بنعمل حاجة قوية زي دي و60 اسم من أسامي تخض معرفتش أفتح بقي ولا أتكلم وما اخدتش إجازة لحد دلوقتي وبدأت شغل من وقتها.



تابعت في مداخلة هاتفية خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"عمل مبهج وإتعمل فيه شغل قوي جدا والإنتاج ضخم جداً كل حد فيه بيقدم شكل جديد جدا ، والشغل مع خالد يوسف فيه طاقة غير طبيعية.

واصلت : " قدمت شيء مختلف ومميز وطاقة غير طبيعية ومجهود غير طبيعي أنا حقيقي عملت مجهود ماعملتوش في حياتي وأتمنى أن ينتقل ذلك الابهار للمشاهد".