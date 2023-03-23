عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى: الشغل مع خالد يوسف فيه طاقة غير طبيعية| فيديو

ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعربت الفنانة ريم مصطفى، عن سعادتها البالغة بسبب دورها في مسلسل  سره الباتع، وذلك فى  مداخلة هاتفية  خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON

وقالت ريم مصطفي :   "مخضوضة من  قبل ما ادخل العمل ده رغم أني قبل عرض الدور عليّ  كنت لسه خارجة من فترة تصوير طويلة زي طير بينا يا قلبي وغيره وأخدت قرار إني مش هصور وأفصل وقلت لازم أختار  المرة الجاية حاجة مميزة وفجأة جالي عرض العمل لقيت  قدامي حاجة كبيرة جدًا منتهى الإبهار وإزاي إحنا في مصر بنعمل حاجة قوية زي دي و60 اسم من أسامي تخض معرفتش أفتح بقي ولا أتكلم وما اخدتش إجازة لحد دلوقتي  وبدأت شغل من وقتها.

 

بعد عرض الحلقة الأولى| ناقدة فنية: سره الباتع يستحق المشاهدة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة


تابعت في مداخلة هاتفية  خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   :"عمل مبهج وإتعمل فيه شغل قوي جدا والإنتاج ضخم جداً كل حد فيه بيقدم شكل جديد جدا ، والشغل مع خالد يوسف فيه طاقة غير طبيعية.

 

واصلت : " قدمت شيء مختلف ومميز   وطاقة غير طبيعية ومجهود   غير طبيعي  أنا حقيقي عملت مجهود ماعملتوش في حياتي وأتمنى أن ينتقل ذلك الابهار للمشاهد".

ريم مصطفي لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي| تفاصيل

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

موعد ومكان جنازة الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة

ميتيلاند الدنماركي يكشف حقيقة انتقال إمام عاشور للأهلي| خاص

ترشيحاتنا

«البحوث الإسلامية» يعلن أسماء الفائزين بمسابقة «الأزهر ودوره في حفظ الدين والوطن»

كواليس وأسرار.. ماذا فعلت «أبلة فضيلة» مع طفل أراد التقاط صورة معها؟

الخارجية الروسية تصف أوكرانيا بالمواد الاستهلاكية بالنسبة لحلف «الناتو»

رئيس التنمية الصناعية يناقش مع حسن علام للمقاولات موقف مشروعات الصعيد

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

5 خطوات.. كيف استعد النادي الأهلي لمواجهة الحسم أمام الهلال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

الصور الأخيرة لـ أبلة فضيلة قبل رحيلها| شاهد

سفرة رمضان: عرق فيليه وأرز.. مشروب كركديه بالتمر الهندي.. الحلو قطايف بالكاسترد

فيديو

أبرزهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشهدون ليلة عُمر إمام عاشور| فيديو جراف

بحترم خالد يوسف وأحمد الفيشاوي مش عاتق.. تصريحات صريحة لـ رانيا يوسف

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ