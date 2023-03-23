رئيس جهاز الشروق يتفقد أعمال الفحص لمعدات وأدوات النظافة بـ"جنة" و"سكن مصر"

شهد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال الفحص الفنى للمعدات والأدوات ومراجعة العمالة الخاصة بعملية النظافة الجديدة لكمبوند "جنة" ومنطقة "سكن مصر" بالمدينة.

وقامت اللجنة المختصة بمراجعة المعدات والأدوات ومطابقتها مع اشتراطات طرح المشروع.

وقال رئيس الجهاز، إنه تم تسليم الشركة لبدء مسئوليتها عن أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والسلالم داخل العمارات والمناور ومكافحة الحشرات الطائرة وتطهير المطابق.

كما أشار إلى أن قطاع النظافة يعتبر من أهم الأولويات التى يتبناها الجهاز لما له من مساهمة فى ظهور المدينة بالمظهر الجمالى والطابع الحضارى المناسب لمكانة مدينة الشروق.