رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه يشهد ختام دورتي الحكام والمدربين بكفر الشيخ.. صور

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه والدكتور وحيد صبحي رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ، والوفد المرافق بديوان عام المديرية بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، لحضور رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ختام دورتي الحكام والمدربين المعتمدة بالصالة المغطاة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



ضم وفد الاتحاد المصري في زيارته لكفر الشيخ، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وأمين الزعبلاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، خالد عبد الستار، المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور وحيد صبحي، رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ للكاراتيه، الدكتور محمد غازي والدكتور إبراهيم جاد الله، الدكتور أحمد سليم أعضاء مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ للكاراتيه، أحمد الحايس المنسق الإعلامي للمنطقة بكفر الشيخ، لحضور ختام فعاليات الدورتين وتسليم الشهادات للمدربين والدروع للمحاضرين.

عقد الدهراوي، على هامش الختام اجتماعاً مطولاً مع مدربي منطقة كفر الشيخ للكاراتيه لبحث المشكلات التي تواجههم وسماع مقترحاتهم في تطوير ونشر رياضة الكاراتيه بكفر الشيخ، كما شهد عقد اختبار للحزام الأسود، أقيمت دورتي المدربين والحكام المعتمدة من الاتحاد المصري، بالصالة المغطاة في الفترة من 19 إلى 22 مارس، من جانبه أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة عن امتنانه لزيارة رئيس الاتحاد ورئيس مجلس إدارة منطقة الكاراتيه بكفر الشيخ والوفد المرافق، متمنياً استمرار دعم الاتحاد المصري للعبة لأبطال الكاراتيه بكفر الشيخ من أبناء مراكز الشباب والأندية الرياضية.

الاتحاد المصري

الاتحاد المصري

الاتحاد المصري

الاتحاد المصري

الاتحاد المصري

الاتحاد المصري

الاتحاد المصري