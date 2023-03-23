عاِلم أزهري يوجّه رسالة لكل عاقّ لأمه | فيديو

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إني أوجه رسالة لكل ابن عاق لأمه مضمونها حديث النبي صلى الله عليه وسلم "بعد عن الجنة".

وأكد إبراهيم رضا، خلال لقاء له لبرنامج ساعة زمن، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مايا الشربيني"، أن هناك حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم " رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ»، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدهُمَا أَوْ كِلَيْهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ».

شهر رمضان وفي الصيام

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن كل الانتصارات التي انتصرتها أمة الإسلام بدءا من غزو بدر حتى نصر أكتوبر جاءت في شهر رمضان، وفي الصيام.