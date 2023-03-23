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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأراضي لن تعود.. اعتراف أمريكي يصدم أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارك ميلي، اليوم الخميس، إن استعادة أوكرانيا أراضيها يمثل تحديا كبيرا، ومن الصعب للغاية تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية.

وأضاف ميلي، عند إجابته على سؤال حول إمكانية عودة أوكرانيا إلى حدود 1991: "هذا الهدف، الذي أعلنه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحد كبير للغاية ويصعب للغاية تحقيقه بالوسائل العسكرية".

وأوضح أن قرار إنهاء الحرب ستتخذه كييف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده سترد على كل ضربة بعد أن قتلت الضربات الروسية سبعة أشخاص على الأقل في منطقة كييف، وقتلت ضحية أخرى في جنوب زابوريجيا.

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وقال زيلينسكي: “بالتأكيد سنرد على كل ضربة من المحتل على مدننا”، مضيفا أن “الضربات الروسية اليوم على زابوريجيا والهجوم الليلي على منطقة كييف وكل الضربات الروسية ستتلقى ردا عسكريا وسياسيا وقانونيا”.

وأضاف أنه من المحزن رؤية آثار القصف الروسي بعد أن قام بزيارة غير معلنة لمنطقة دونباس الشرقية.

وقال زيلينسكي: "إنه لأمر مؤلم أن ننظر إلى مدن دونباس، التي جلبت لها روسيا معاناة مروعة وخرابًا. صافرة الإنذار الجوي شبه المستمرة لكل ساعة في كراماتورسك، والتهديد المستمر بالقصف، والتهديد المستمر للحياة”.

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