توسيع كوبرى القرية مطلب أهالي أبو ليلة بهجورة في قنا

استغاث أهل قرية أبو ليلة فى الغربي بهجورة مركز نجع حمادى التابع الى محافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين لرفع المعاناة عنهم والموافقة على توسيع الكبرى المتواجد بمدخل القرية.

ويقول المواطن عماد الدين فتحي عبداللطيف علي فى رسالته: يطالب أهل قرية أبو ليلة التابع الى الغربي بهجورة مركز نجع حمادى محافظة قنا توسيع كبرى مدخل البلد من الناحية القبلية حيث إن الكوبري لا يتسع دخول أي سيارات ومركبات كبيرة تزيد في العرض عن متر ونص وهذا الشفرولية ومقطور الجرار الزرعي الظاهر أماكم في الصورة تلف على شريط السكة الحديد لتصل الأسفلت الخط السريع طريق قنا أسوان من مدخل القرية المجاورة لنا وأقرب مدخل بيننا وبينهم لا يقل عن كيلو متر.

وأضاف: وهذا الكبرى عليه ضغوط العمل كثيرا و يصل إلى شريط سكة حديد مصنع السكر بنجع حمادى محافظة قنا فارجو من السادة المسؤولين العمل الازم في هذا الكبرى وتوسيعه من أجل مصلحة المواطنين التي يعاني منها الجميع بسبب عدم عرض الكبرى الذي لا يزيد في العرض عن متر ونص.

مناشد المسئولين العمل على حل هذه الأزمة رأفة بحال الأهالى

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.