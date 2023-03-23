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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. مساجد السويس تتجمل وتتزين مع بداية شهر رمضان المبارك

صدى البلد

تجملت مساجد السويس فى أول أيام شهر رمضان الكريم واستمرت حملة النظافة والعناية ببيوت الله استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن بالشهر الفضيل.

 

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس: إن حملة النظافة الكبرى والعناية ببيوت الله لاستقبال ضيوف الرحمن بالشهر الفضيل تتم علي درجة عالية من الدقة والشفافية واهتمام عالي حيث أن جميع مساجد المحافظة علي أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن بالشهر الفضيل.

 

وتابع “راضي” أن جميع مساجد السويس تقام بها صلاة التراويح بالشهر الفضيل مع تعدد البرامج الدعوية بمختلف المساجد.

 

وأوضح أن البرامج الدعوية خلال الشهر الفضيل متنوعة حيث تم تجهيز عدد ٤٢ مسجدا به مقرأة للجمهور موزعة جغرافيا بجميع أحياء المحافظة كما تم تجهيز ١٧ مسجدا لدروس النشء موزعة كذلك جغرافيا علي جميع أحياء المحافظة، كما تم تجهيز عدد ٢٤ مسجدا للمنبر الثابت مشاركة بين علماء الأوقاف والأزهر الشريف بجميع أحياء المحافظة ولا نغفل عن دورس السيدات خلال الشهر الفضيل فقد تم تجهيز عدد ١٥ مسجدا في جميع أحياء المحافظة.

 

وأضاف " راضي " لمحبين أحياء سنة الاعتكاف فقد تم تجهيز عدد ٤١ مسجدا موزعة جغرافيا بجميع أحياء المحافظة بالإضافة لتجهيز عدد ٩٨ مسجدا لصلاة التهجد موزعة كذلك جغرافيا علي جميع أحياء المحافظة.

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الأوقاف حملة وزارة الأوقاف الازهر الشريف ضيوف الرحمن رام السويس المساجد حمل نظافة

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