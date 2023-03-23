إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الانسحاب الروسي من خيرسون

تراجع الجيش الأوكراني بسرعة عن مزاعمه بأن القوات الروسية انسحبت من بلدة استراتيجية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث سخر القادة المدعومون من موسكو من كييف بسبب هذه الأنباء.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث أولي، إن جميع الوحدات العسكرية الروسية انسحبت من بلدة نوفا كاخوفكا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وكان يمكن أن يمثل تطوراً هاماً، كأول تسوية على الضفة الشرقية بأي حجم استولت عليها أوكرانيا منذ إجبار القوات الروسية على الخروج من خيرسون والاستيلاء على الضفة الغربية في نوفمبر الماضي.

لكن هيئة الأركان العامة تراجعت عن الادعاء بعد ذلك بوقت قصير، وكتبت في بيان على فيسبوك: “لا يزال المحتلون موجودين في نوفا كاخوفكا. تم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالانسحاب المزعوم للعدو من هذه التسوية نتيجة الاستخدام غير الصحيح للبيانات المتاحة”.