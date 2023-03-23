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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الانسحاب الروسي من خيرسون

الجيش الروسي
الجيش الروسي

تراجع الجيش الأوكراني بسرعة عن مزاعمه بأن القوات الروسية انسحبت من بلدة استراتيجية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث سخر القادة المدعومون من موسكو من كييف بسبب هذه الأنباء.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث أولي، إن جميع الوحدات العسكرية الروسية انسحبت من بلدة نوفا كاخوفكا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وكان يمكن أن يمثل تطوراً هاماً، كأول تسوية على الضفة الشرقية بأي حجم استولت عليها أوكرانيا منذ إجبار القوات الروسية على الخروج من خيرسون والاستيلاء على الضفة الغربية في نوفمبر الماضي.

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لكن هيئة الأركان العامة تراجعت عن الادعاء بعد ذلك بوقت قصير، وكتبت في بيان على فيسبوك: “لا يزال المحتلون موجودين في نوفا كاخوفكا. تم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالانسحاب المزعوم للعدو من هذه التسوية نتيجة الاستخدام غير الصحيح للبيانات المتاحة”.

أوكرانيا موسكو القوات الروسية كييف خيرسون نوفا كاخوفكا الجيش الأوكراني روسيا

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