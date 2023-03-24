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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الخارجية الفرنسية: ندعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين..وهذه رؤيتها لحل أزمة لبنان

مسؤول بالخارجية الفرنسية
مسؤول بالخارجية الفرنسية

حل السفير باتريس باولي مسؤول التواصل باللغة العربية بـ الخارجية الفرنسية،  ضيفا في لقاء خاص أذاعته قناة " إكسترا نيوز"، وتحدث باولي عن الكثير من القضايا التي تهتم بها الخارجية الفرنسية.

 

نساندهم.. الخارجية الفرنسية: من الضروري انتخاب رئيس وتشكيل حكومة في لبنان

الخارجية الفرنسية: أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على الغذاء والطاقة عالميا

القضية الفلسطينية

علق السفير باتريس بولي مسؤول التواصل باللغة العربية بالخارجية الفرنسية،  على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، قائلا:"  فرنسا تدين أعمال العنف والإرهاب مهما كانت، وتدعو كل الأطراف في فلسطين وإسرائيل إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوة قد تؤدي على التصعيد ".

 

وأضاف باتريس بولي :"  ندعو الحكومة الإسرائيلية  إلى تحمل مسؤوليتها لحماية الفلسطينيين في الأراضي  المحتلة".

 

ولفت  باتريس بولي :"  يجب العودة إلى طريق المفاوضات  وندعم حل الدولتين  كي تعيش كلا من إسرائيل وفلسطين  بأمان ".

 

التعاون مع أفريقيا 

أكد السفير باتريس بولي مسؤول التواصل باللغة العربية بـ الخارجية الفرنسية، أن  فرنسا ضد الإرهاب في كل مكان بالعالم ونساند أي دولة تكافح الإرهاب، مضيفا:" شراكة مع كافة الدول الأفريقية ونستمع إلى ما تقوله لنا الحكومات الإفريقية".

 

وتابع باتريس بولي: "العلاقة بين فرنسا وأفريقيا متنوعة وهناك تعاون سياسي واجتماعي وثيق بين فرنسا والدول الافريقية".

 

 وأكمل باتريس بولي: "فرنسا تتحمل مسؤولياتها تجاه التعامل مع  التغيرات المناخية العالمية،وفرنسا تقدم تمويلا لبرامج الأمم المتحدة للتعامل مع التغيرات المناخية وتمويل الدول النامية".

 

دعم أوكرانيا 

وأكد مسؤول التواصل باللغة العربية بـ الخارجية الفرنسية، أن  جائحة كورونا أزمة عالمية أثرت على كافة دول العالم، مضيفا:"  روسيا تعتدي على أوكرانيا بشكل غير مبرر وتعتدي على دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة ".

 

وتابع باتريس باولي:"  نقف إلى جانب أوكرانيا كي تدافع عن نفسها وفقا لبنود ميثاق الأمم المتحدة “، مضيفا:”  نقف مع أوكرانيا على الصعيد السياسي والإنساني والاقتصادي، وهناك تأثير كبير للأزمة الروسية الأوكرانية على الكثير من دول العالم خاصة في مجال الغذاء والطاقة ".

 

 ولفت باتريس باولي :"  عملنا مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات للعديد من الدول لمواجهة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية ".

أزمة لبنان 

أكد السفير باتريس باولي ، أن العلاقات الفرنسية اللبنانية تاريخية قديمة، وعلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين اتخاذ القرارات اللازمة للخروج من الأزمة ".

 

وتابع:" من الضروري انتخاب رئيس في لبنان قادر على اتخاذ قرار وتشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات لإنهاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ".

 

وأكمل باتريس باولي:"  الشعب اللبناني يعاني من أزمة غير مسبوقة، مضيفا:" نقف بجانب لبنان من اجل الخروج من أزمته".

الخارجية الفرنسية فرنسا روسيا جائحة كورونا لبنان اخبار التوك شو

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