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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقاً لأخر تحديثات..

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.


ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

 

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  لنحو 33.38جنيه للشراء و33.71 جنيه للبيع مقارنة 32.96 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 75 قرش .
 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 37.71جنيه للشراء و 38.07جنيه للبيع مقارنة 37.63جنيه بزيادة 44 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  نحو 33.49جنيه للشراء و33.81جنيه للبيع مقارنة 33.38 جنيه بارتفاع 43 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.38جنيه للشراء و33.71 جنيه للبيع 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 37.71جنيه للشراء و 38.07جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.49جنيه للشراء و 33.81 جنيه للبيع .

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ضربة للدولار.. الأخضر يتصدر خسائر العملات العالمية اليوم

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عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

أسعار العملات فى البنك المركزي

 

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي  عند 30.83جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع  .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.52جنيه للشراء و33.65 جنيه للبيع مقارنة 33.03 جنيه بارتفاع 62 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 37.89جنيه للشراء و 38.04جنيه للبيع مقارنة 37.70 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 34 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 33.66جنيه للشراء و33.79جنيه للبيع  مقارنة 33.43جنيه بارتفاع 36 قروش .

 

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار سعر اليورو جنيه

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