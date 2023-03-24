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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتخفيف عن الأسر بسيناء.. مائدة متعددة الأصناف خلال شهر رمضان بتكلفة قليلة

مائدة متعددة الأصناف
مائدة متعددة الأصناف في رمضان

تواجه الأسر صعوبة في تجهيز وجبة إفطار رمضان   في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ..يقدم عبد العزيز الغالي رئيس شعبة الفنادق بالغرفه التجارية بمحافظة شمال سيناء،سابقا،وخبير تغذية ،  يقدم مقترح  مائدة عامرة تخلو من اللحوم والطيور والاسماك ، خلال شهر رمضان المبارك،  ولكنها غنيه بالبروتين والسلاطات والمشهيات،حتى تتمكن الأسر من إعداد مائدة متعددة الأصناف. 

 تتضمن المائدة  عددا من الأطباق الاختيارية حسب الرغبات مثل: الفول  ساده او بالطحينه  ،  والسلطه العرايشى ب"الجراده"، ومهروس الباذنجان المشوى "راهب" او" بابا غنوج "بزيت الزيتون .  
 

 

سلاطة زبادي:
 

وسلاطه الشومر وسلاطه الزبادى،  والمش ،   وسلطه خضار مشكله متبله بالليمون والكمون ،  وسلاطه حمص شامى .
 

وبيض مقلي في  السمن البلدى" مع وجود المخللات السيناوية كالزيتون والليمون البنزهير المخلل بحبه البركه والعصفر.

وطبق الورقيات الجرجير العرايشى ذو النكهه المميزه وشرائح الفجل الابيض والاحمر ،و بصل أخضر.
 

والحلو عسل اسود بالطحينه  ، او قطعة عجوه بزيت الزيتون والبيض المقلى.، وفى الأخير لن يتعدى ثمن مكونات الوجبة ١٠٠ جنية،  وتكفي لخمسة أفراد.

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سيناء مائدة الأصناف الاسر رمضان متعددة

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