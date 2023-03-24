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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تقديم الخدمات الصحية للمترددين على مستشفى بئر العبد خلال شهر رمضان

مستشفى بئر العبد
مستشفى بئر العبد المركزي

تقدم  مستشفى بئر العبد التُخصصي بمحافظة شمال سيناء، خدماتها الطبية للمترددين على المستشفى  في العيادات الخارجية،بشكل مستمر دون انقطاع خاصة خلال  أيام شهر رمضان، بناءاعلىتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

لمدة ساعتين:

 

وقال الدكتور تامر حمدي مدير عام المستشفى، إن العيادات الخارجيةيستمر عملها لمدة ساعتين  تبدأ من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، موضحا أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التُخصصات، حسب دفعات أطباء الجامعات التى تصل اسبوعيا.

 

وأشار حمدي إلى تخفيض سعر تذكرة الكشف حرصا على تخفيف العبء على المواطنين بمركز ومدينة بئر العبد.. حيث إن سعر التذكرة للطبيب الاستشاري 50 جنيها و30 جنيها للطبيب الأخصائي.

بئر العبد مستشفي خدماتها المترددين رمضان

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