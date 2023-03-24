عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: تاريخ طويل من التعاون مع السودان بكافة المجالات خاصة الموارد المائية

الدكتور سويلم يلتقى
الدكتور سويلم يلتقى وزير الرى والموارد المائية السودانى

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى، بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ، على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الامم المتحدة للمياه.

وأكد الدكتور سويلم على متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التى تربط البلدين الشقيقين ، مشيراً لتاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال الموارد المائية الذى يٌعد من أهم مجالات التعاون .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ، وتطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ، والتى تُعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين ، وتُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتى البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة .

مصر وزير الري الأمم المتحدة وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى الموارد المائية مصر والسودان وزير الرى والموارد المائية مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

موضوعات متعلقة

كتف في كتف.. توزيع 55 ألف وجبة غذائية بالأسمرات والخيالة و3 أحياء

حدث ليلا| سعر البيض في المزرعة 95 جنيها.. الصحفيين تتخذ إجراءات تيسير عقد الجمعية العمومية.. ارتفاع في مكاسب بورصات أوروبا بعد رفع الفائدة

الصحفيين: اتخاذ كل الإجراءات لتيسير تعبير الجمعية العمومية عن إرادتها

أهم نتائج مشاركة القومي لحقوق الإنسان باجتماعات جنيف على طاولة مجلس الشيوخ

حدث ليلا | الأرصاد تحذر: تقلبات خلال 72 ساعة .. حريق وغرق مركب صيد بدمياط .. فضيحة بمعسكر صن داونز وكاف يوجه تحذيرا شديدا .. إصابة شيكابالا بكورونا

حدث ليلا .. تحذير عاجل بشأن الطقس.. طليق آيتن عامر يخطف أطفالها.. خبر صادم لـ كهربا في الأهلي.. 37 كيانا صينيا وروسيا على القائمة السوداء

ليست تفضلا ولكن واجب .. متحدث الرئاسة: قرارات الرئيس رسالة دعم ومساندة للمواطنين

حدث ليلا .. زلزال في روسيا وإندونيسيا.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

البضاعة بقت فحم .. خسائر فادحة فى حريق مصنع مفروشات العبور.. صور

فوز عظيم.. 6 أعمال احرص عليها طوال شهر رمضان

دراسة: تقليل استخدامك للموبايل 15 دقيقة فقط يزيد من مناعة جسمك

"الانتهاكات لن تمر دون رد".. تحذير عاجل من روسيا لـ بريطانيا

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

وزير الرى يلتقي نظيره السودانى لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك في رمضان.. طريقة تحضير الفول بالبيض بوصفة مميزة

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

من كل دولة أكلة.. ما لا تعرفه عن الدولمة

تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ