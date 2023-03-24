الري: تاريخ طويل من التعاون مع السودان بكافة المجالات خاصة الموارد المائية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى، بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ، على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الامم المتحدة للمياه.

وأكد الدكتور سويلم على متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التى تربط البلدين الشقيقين ، مشيراً لتاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال الموارد المائية الذى يٌعد من أهم مجالات التعاون .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ، وتطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ، والتى تُعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين ، وتُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتى البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة .