تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى مصر اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضراوات فى مصر تباينا منذ بداية شهر مارس الجاري.



وننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 مارس 2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.



أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى:



سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 4 و 6 جنيه مسجلة ارتفاعا بقيمة جنيها.

وتراجع سعر البطاطس اليوم الجمعة بقيمة جنيه ليسجل ما بين 3.50 و 6.50 جنيه ،تراوح سعر كيلو البصل ما بين 9 و 16جنيه بانخفاض 50 قرش .

وبلغ سعر الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور 13 جنيه للكيلو بزيادة 3 جنيه تراوحت الفاصوليا بين 14 الى 24جنيه ،واستقر الباذنجان البلدي عند 10جنيه .



وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 9 الى 13 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 9 و 13 جنيه للكيلو.



فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 9 الى 15 جنيه للكيلو بارتفاع 3 جنيهات ، خيار صوب بين 6 الى 13جنيه ،خيار بلدى بين 6 إلى 9جنيه ، البطاطا بين 4 الى 6 جنيه.

وتراوحت اسعار بسلة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 12 الى 16جنيه للكيلو ،قلقاس بين 5 الى 8 جنيه، وسجل سعر كيلو الفول الاخضر 8 جنيه.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين6 إلى 12جنيهات للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات ، سعر الليمون الحلو 5 الى 10جنيهات .

أسعار البرتقال فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..تراوح سعر كيلو برتقال البلدى بين .3.5و 5.5 جنيها ،سعر البرتقال السكري تراوح بين 4 و 6.5 جنيه و البرتقال أبوسرة 5 و 8 جنيه ،يوسفي 6 إلى 12جنيها .



أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الاصفر 40 جنيها ،سعر كيلو العنب المستورد الأسود 40 جنيها .





أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو سعر تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 18 الى 30 جنيها ،جوافة 6 الى 12جنيها ، كانتلوب 6 الى 12جنيها ، رمان 8 إلى 18جنيها ، برقوق مستورد 30 جنيها ،اناناس 50جنيها، فراولة 11 جنيها ، وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 45 جنيه،بلح شامية 24 جنيها،بلح أسواني 26 جنيها،بلح سكوتي 31 جنيها،بلح جنديلة 32 جنيها.

وصل سعر الكمثرى المستوردة 60 جنيه للكيلو الواحد ،وتراوح سعر كيلو الحرنكش مابين 15 الى 20 جنيه ، وسجل الكيوي 26 جنيه للكيلو .



ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.