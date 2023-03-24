طعنة شتوية في قلب الربيع.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا عن طقس غد السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه مع دخول يوم السبت ستنضم المناطق الشرقية أيضًا لخريطة سقوط الأمطار التي ستبدأ مساء اليوم الجمعة، متابعة أن الأمطار ستكون بين المتوسطة والغزيرة على أغلب المحافظات الشمالية مرورًا الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.



سيول في سيناء



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إلى أنه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في سيناء يمكن أن تتشكل السيول في بعض الطرق المؤدية من وإلى المدن الموجودة في سيناء، لافتة إلى أن السحب ستكون رعدية ومحتمل أن يتساقط مع الأمطار بعض حبات البّرد، ومتوقع وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة قبل سقوط الأمطار.





ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء فترة سقوط الأمطار واتباع إرشادات المرور، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأشجار والمنازل المتهالكة.





