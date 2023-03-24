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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقدرة 525 ميجا/فولت/أمبير..

الإسكان: بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور 5

محطة محولات كهرباء
محطة محولات كهرباء العبور 5

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور 5 بقدرة إجمالية ٥٢٥ ميجا/فولت/أمبير، والربط على الشبكة القومية بجهد  ٢٢/٦٦/٢٢٠ك فولت، وبتكلفة إجمالية ٤٥٠ مليون جنيه على مساحة ٦.٥ فدان بالمنطقة الصناعية ب&ج بمدينة العبور، وذلك بحضور المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز، والمشروع.

 

محطة محولات كهرباء العبور 5 

 

وأوضح المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، أن أهمية المشروع تكمن في كونه إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، حيث يسهم في توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية أو السكنية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة، بجانب بعض المشروعات بالمدن المجاورة مثل وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين بمنطقة الـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وكذلك مشروعات سكن مصر وقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا.
 

محطة محولات كهرباء العبور 5 



وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه بعد التشغيل الفعلي وربط المحطة على الشبكة القومية يصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة بعد الانتهاء من المشروع ٧٠٠ ميجا. فولت. أمبير،  ويُعد المشروع من المشروعات الأساسية في الخطة الموضوعة من قبل جهاز المدينة.

 

محطة محولات كهرباء العبور 5 

 

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم ربط محطة محولات كهرباء العبور 5 على محطة العبور3  بالمنطقة الصناعية (ب&ج) لتدعيم أحمال المناطق الصناعية والسكنية بالمدينة، والربط النهائي على الشبكة العامة لنقل الكهرباء بجمهورية مصر العربية عن طريق مصدرين (العاشر/أبو زعبل وخط بدر/ أبو زعبل) .

 

محطة محولات كهرباء العبور 5 

وأكد المهندس أحمد رشاد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية الأساسية بالمدن الجديدة، وإنشاء ما يلزم من المشروعات الخدمية اللازمة طبقاً للمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة للانتهاء منها، وفي إطار الجهود المبذولة من الجهاز والسعي الدائم لإقامة المشروعات الخدمية والقومية اللازمة، والتي تخدم مدينة العبور والمدن المجاورة لها.

 

محطة محولات كهرباء العبور 5 

وأضاف المهندس علاء حماد، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أن المحطة تم إنشاؤها على أحدث أنظمة مواجهة الحريق، وكذلك أجهزة الإطفاء الذاتي على المحولات.

 

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وأشار " حماد " إلى أنه تم إنشاء الطرق الداخلية وأرضية المحطة على أحدث الطرق وأنظمة الأمان للحماية من مخاطر الصاعق الكهربائي مثل جهد الخطوة وجهد اللمس.


 

العبور محطة محولات كهرباء وزير الإسكان المجتمعات العمرانية مدينة العبور

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