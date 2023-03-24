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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي السفير الكوري الجنوبي.. صور

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي السفير الكوري الجنوبي

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير الكوري الجنوبي "هونج جين ووك". 

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة؛ ومنها كيفية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في الطاقة النظيفة والحوكمة، ومسارات التعاون في مجالات السياحة والآثار والثقافة والاستثمار التكنولوجي والتعليم الفني، وكذلك فرص التبادل الطلابي وتبادل الخبرات البرلمانية.


كما تناول اللقاء مستجدات الحوار الوطني وجهود لجنة العفو وتمثيل المرأة و الشباب في المناصب القيادية و البرلمانية.


وأكد وفد التنسيقية، على ضرورة التعاون بين دول الجنوب العالمي، في كل المجالات في ظل الأوضاع العالمية المضطربة وخاصة في المجالات التنموية وقضايا المصير المشترك لهذه الدول.


وأثنى السفير الكوري الجنوبي على العلاقة المميزة بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي.


في نهاية اللقاء، أهدى الوفد ميدالية التنسيقية للسفير الكوري الجنوبي تقديراً له.

 

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