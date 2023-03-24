موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان بجنوب سيناء وساعات الصوم

قال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء إن مواعيد الصلاة في المحافظة مختلفة عن باقي المناطق بل تختلف من مدينة إلى أخرى في جنوب سيناء، بالنظر إلى أنها تقع في شمال شرق مصر وبالتالي تقع علي خطوط مختلفة عن باقي المحافظات.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء أن موعد أذان المغرب في مدينة طابا المصرية اليوم الجمعة الساعة 5:54 مساء وهي أول مدينة في جنوب سيناء تفطر، لأنها تقع على خط طول مختلف وهي أول مدينة تصوم.

أذان المغرب في شرم الشيخ

شرم الشيخ تسبق مدينة القاهرة بنحو 13 دقيقة في أذان المغرب حيث يؤذن المغرب اليوم الجمعة في مدينة شرم الشيخ الساعة 5:56 مساء.

أذان المغرب في سانت كاترين

مدينة سانت كاترين هي المدينة الوحيدة في محافظة جنوب سيناء التي تقع بين الجبال ولا تطل على ساحل، موعد أذان المغرب في مدينة سانت كاترين اليوم الجمعة الساعة 5:58 مساء.

واذان المغرب في طور سيناء

وسوف يرفع اذان المغرب في مدينة طور سيناء اليوم الجمعة في ثاني ايام رمضان في تمام الساعة 5:59 بعدد ساعات صوم بلغت 13:59

مساجد جنوب سيناء

FB_IMG_1679657510097

FB_IMG_1679568344029

FB_IMG_1679568381304

FB_IMG_1679497607221~2