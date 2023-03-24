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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان بجنوب سيناء وساعات الصوم

مسجد الصحابة بشرم
مسجد الصحابة بشرم الشيخ

قال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء إن مواعيد الصلاة في المحافظة مختلفة عن باقي المناطق بل تختلف من مدينة إلى أخرى في جنوب سيناء، بالنظر إلى أنها تقع في شمال شرق مصر وبالتالي تقع علي خطوط مختلفة عن باقي المحافظات.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء أن موعد أذان المغرب في مدينة طابا المصرية اليوم الجمعة  الساعة 5:54 مساء وهي أول مدينة في جنوب سيناء تفطر، لأنها تقع على خط طول مختلف وهي أول مدينة تصوم.

أذان المغرب في شرم الشيخ
شرم الشيخ تسبق مدينة القاهرة بنحو 13 دقيقة في أذان المغرب حيث يؤذن المغرب اليوم الجمعة  في مدينة شرم الشيخ الساعة 5:56 مساء.

أذان المغرب في سانت كاترين
مدينة سانت كاترين هي المدينة الوحيدة في محافظة جنوب سيناء التي تقع بين الجبال ولا تطل على ساحل، موعد أذان المغرب في مدينة سانت كاترين اليوم الجمعة  الساعة 5:58 مساء.

واذان المغرب في طور سيناء

وسوف يرفع اذان المغرب في مدينة طور سيناء اليوم الجمعة في ثاني ايام رمضان في تمام الساعة 5:59  بعدد  ساعات صوم بلغت 13:59

 

مساجد جنوب سيناء

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اخبار جنوب سيناء موعد اذان المغرب مدن جنوب سيناء ساعات الصوم

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