شاهد ..أجواء أول ليلة رمضانية في شوارع طور سيناء

شهدت شوارع طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء أجواء رمضانية رائعة في أول ليلة رمضانية في الشهر الكريم وشهدت الشوارع والمحلات التجارية إقبال من المواطنين لشراء السلع الرمضانية وخاصة عند بائعي الفول المدمس والزبادي.

وقد رصدت كاميرا " صدى البلد " بالصور مشاهد وأجواء الليلة الرمضانية الأولي من رمضان .

حيث اقبل المواطنين علي صلاة التراويح وخاصة الصلاة في المساجد بدون أية قيود بخلاف ما كان العام الماضي من قيود والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وقد تزينت المساجد بالانارة الزينات كما امتلات الشوارع بالزينات وخاصة في شارع المنشية .



وقام رجال مرور جنوب سيناء بتظيم حركة المرور في الشوارع وضع حواجز مروريه في الشوارع الجانبية و تنظيم حركة الدخول والخروج.



كما بدأ تجهيز أكبر مائدة في طور سيناء مائدة " الطور بينا اجمل مدينة " امام مسجد الحق المبين بشارع المنشية .



وقال مواطنو طور سيناء إن رمضان في مصر حاجة تانية وهو يمثل فرحة كبيرة في قلوب كل المصريين .

اجواء رمضان

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