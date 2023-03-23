عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد ..أجواء أول ليلة رمضانية في شوارع طور سيناء

شوارع طور سيناء
شوارع طور سيناء

شهدت شوارع طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء أجواء رمضانية رائعة في أول ليلة رمضانية  في الشهر الكريم وشهدت الشوارع والمحلات التجارية إقبال من المواطنين لشراء السلع الرمضانية وخاصة عند بائعي الفول المدمس والزبادي.

وقد رصدت  كاميرا " صدى البلد " بالصور مشاهد وأجواء الليلة الرمضانية الأولي من رمضان .
حيث اقبل المواطنين علي صلاة التراويح وخاصة الصلاة في المساجد بدون أية قيود بخلاف ما كان العام الماضي من قيود والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وقد تزينت المساجد بالانارة الزينات  كما امتلات الشوارع بالزينات وخاصة في شارع المنشية .


وقام رجال مرور جنوب سيناء بتظيم حركة المرور في الشوارع وضع حواجز مروريه في الشوارع الجانبية و تنظيم حركة الدخول والخروج.


كما بدأ تجهيز أكبر مائدة في طور سيناء مائدة " الطور بينا اجمل مدينة " امام مسجد الحق المبين بشارع المنشية .


وقال مواطنو طور سيناء إن  رمضان في مصر حاجة تانية وهو يمثل فرحة  كبيرة في قلوب كل المصريين .

اجواء رمضان

IMG_٢٠٢٣٠٣٢٢_٢١٣٨٤٦
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٢_٢١٣٨٤٦
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٢_٢١٣٥٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٢_٢١٣٥٤٢
Screenshot_٢٠٢٣-٠٣-٢٢-٢١-٠١-١٧-٠٧٣_com.google.android.apps.photos
Screenshot_٢٠٢٣-٠٣-٢٢-٢١-٠١-١٧-٠٧٣_com.google.android.apps.photos
Screenshot_٢٠٢٣-٠٣-٢٢-٢١-٠١-١٠-٧١٦_com.google.android.apps.photos
Screenshot_٢٠٢٣-٠٣-٢٢-٢١-٠١-١٠-٧١٦_com.google.android.apps.photos
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٢_١٩٥٥٤٥
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٢_١٩٥٥٤٥
أجواء أول ليلة رمضانية طور سيناء اقبال حاجة تانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023..فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

انتبه.. خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ولجنة الفتوى تحذر منه

اعتبرتها عتاب محبين.. قصة تهديد نجم الهلال بالقتل ووعده بالتأهل أمام الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

أثقل نجفة وأكبر منبر .. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

موضوعات متعلقة

فودة يفتتح معرض أهلا رمضان بقرية الجبيل طور سيناء بتخفيضات 30٪

احتفالية كبرى باستاد طور سيناء الرياضي احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يقدم التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

الرئيس السيسي يؤدي الصلاة بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية في أول أيام رمضان

أسامة الأزهري: مسجد مصر صرح شامخ يضاف الى سلسلة أمجاد أرض الكنانة

الرئيس السيسي يستمع إلى الإنشاد الديني خلال افتتاحه مركز مصر الثقافي الإسلامي

أسامة الأزهرى: مسجد مصر منارة للإشعاع نقدمها هدية للشعوب الإسلامية

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احرص على تناول هذه المشروبات على السحور

لن تصدق.. تناول الفول يوميا على السحور يؤثر على هؤلاء الأشخاص

غير الفول والزبادي .. 3 أكلات خفيفة في السحور تشعرك بالشبع

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ